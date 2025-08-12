Курс гривни к евро установлен на уровне 48,08 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 13 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,08 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,41/41,44 грн/долл., а евро - 48,07/48,09 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 12 августа подешевел на 5 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар, а курс евро снизился на 15 копеек и составляет 48,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41 гривня, а евро - по курсу 47,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор Департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что при отсутствии больших внешних новостей 11-15 августа рынок имеет шансы оставаться относительно спокойным и двигаться в узких пределах - возможны ежедневные колебания курса примерно по 8-15 копеек. Официальный курс в первую неделю августа снизился с 41,7644 грн/долл. 4 августа до 41,4564 грн/долл. 8 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: