Это связано с беспорядками на стадионе.

Из Польши выдворят 57 украинцев и шесть беларусов, которые присутствовали на концерте беларуского рэпера Макса Коржа в Варшаве.

Об этом перед заседанием правительства заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает новостной портал tvn24. По его словам, суды отреагировали мгновенно, поэтому 63 иностранца должны добровольно или принудительно покинуть страну:

"С удовольствием могу сказать, что ситуация, которая так сильно шокировала общественность, уже завершилась. Я имею в виду беспорядки, акты агрессии и определенные провокации на Национальном стадионе во время концерта беларуского рэпера. Произошли совершенно ненужные события, которые требовали быстрой реакции".

В полиции сообщили, что собрали доказательный материал по использованию на концерте "запрещенных законом символов, пропагандирующих тоталитарный режим". Прокуратура должна дать ему правовую оценку.

Издание отмечает, что после скандала в сети появились извинения одного из украинцев, который держал в руках флаг УПА. Он заявил, что поднял его в знак солидарности со страной, которая страдает от войны:

"Я не намеревался вызвать негативные эмоции. Флаг, который я держал, был для меня символом поддержки украинцев. Я не имел ничего общего с пропагандой любого режима. Я лишь хотел напомнить о российской агрессии и поддержать наших солдат. Если кто-то почувствовал себя оскорбленным, я прошу прощения. Я благодарен всем полякам, которые помогали украинцам и помогают до сих пор".

Концерт Макса Коржа в Польше

Напомним, концерт состоялся 9 августа на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве.

Накануне выступления фанаты собрались, чтобы устроить фейерверки и зажечь файеры, поэтому на место вызвали полицию. Уже в день концерта некоторые зрители прорывались на поле, что привело к столкновениям с охраной. Полиция задержала более 100 человек.

Кроме того, в толпе заметили красно-черный флаг, который в Польше ассоциируется с Волынской трагедией.

Депутат польского Сейма Дариуш Матецкий заявил, что обратится по этому поводу в прокуратуру с формулировкой о возможном нарушении статьи 256 УК Польши (запрет пропаганды тоталитарных идеологий).

