Это касается не только отдельных компаний вроде Intel и Google, но и всей отрасли.

Крупнейшие технологические компании активно перестраивают свою кадровую политику, делая ставку на искусственный интеллект (ИИ). По этой причине брать на работу новых сотрудников никто не торопится.

По данным издания Wccftech, компании вроде Intel, IBM и Google уже начали замораживать новые должности – и их количество исчисляется "тысячами". В ближайшие пять лет эти рабочие места потеряют актуальность благодаря автоматизации задач с помощью ИИ.

Ранее мировые IT-гиганты уже проводили массовые сокращения, сократив десятки тысяч работников. Впрочем, сейчас речь идет не только о прямом сокращении, а о кардинальной перестройке подхода к управлению персоналом. В частности, рутинные задачи будут автоматизированы, а потребность в экспертах по разработке и внедрению ИИ вырастет.

Видео дня

Гендиректор IBM Арвинд Кришна заявил, что ИИ может заменить до 30% административных должностей компании в ближайшие годы. Этот тренд не ограничивается IT-гигантами: исследование Всемирного экономического форума показывает, что 41% работодателей по всему миру планируют сокращения из-за автоматизации. В то же время новые технологии откроют другие возможности – появятся вакансии, требующие навыков работы с ИИ и стратегического управления.

По данным портала Layoffs, который отслеживает сокращения в технологической сфере, более 50 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Отмечается, что под ударом оказались не только новички, но и опытные сотрудники с многолетним опытом работы в IT.

Эксперты отмечают, что рынок труда переживает стремительные изменения. Одни профессии исчезают, на смену им приходят новые, и умение быстро адаптироваться становится важнейшим навыком для работников. В то же время компании вынуждены балансировать между внедрением инноваций и социальной ответственностью.

По словам Сэма Альтмана, "отца" ChatGPT, когда он заканчивал школу "очевидной тактикой" было научиться очень хорошо кодить. Но в текущих условиях "очевидной тактикой" будет просто научиться очень хорошо использовать ИИ-инструменты.

Ранее в ChatGPT появился самый мощный на сегодня ИИ-ассистент для программирования. Он генерирует код, исправляет ошибки и может выполнять несколько задач одновременно.

Вас также могут заинтересовать новости: