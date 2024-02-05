Речь идет о проекте закона, предусматривающем выделение на поддержку Украины более 60 млрд долларов.

Сенат Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса) может в среду, 7 февраля, одобрить законопроект с дополнительной помощью для Украины. Об этом в социальной сети Facebook пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она отметила, что 4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената США обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи, в том числе и для Украины, и миграционной реформе, который является условием поддержки республиканцами международной помощи США.

"Обнародование законопроекта делает возможным анонсированное накануне лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет", – сообщила Маркарова.

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В то же время, по ее убеждению, впереди следует ожидать дни "очень сложных и очень публичных дебатов вокруг не Украины, а части пакета, которая касается миграционной политики США".

При этом, посол указала, что законопроект предусматривает ассигнования в размере 60 млрд. долларов в части помощи Украине.

Из этой суммы на оборонные расходы предусмотрено 50,43 млрд долларов, из которых 48,4 млрд долларов предлагается выделить Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года включительно.

В частности, предусмотрены такие суммы для Украины:

19,85 млрд. дол. – на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;

13,8 млрд долл. – на перевооружение Украины через закупку оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;

14,8 млрд долл. – на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки;

8 млн долл. – для продолжения надзора за помощью Украине со стороны США.

Кроме того, 1,6 млрд долл. предполагается для внешнего военного финансирования (FMF) с целью удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров в противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническом обслуживании и поддержке.

Еще 300 млн долл. пойдет на помощь в защите границ и продвижении верховенства права; 100 млн долл. – в поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом; 9,654 млрд долл. – на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность. Однако законопроектом предусмотрен запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США.

Помощь США для Украины

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 4 февраля, Сенат США обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов. Законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине, 14,1 млрд долларов – Израилю и 20,2 млрд долларов – на повышение безопасности на американской границе.

Впрочем, этот законопроект резко раскритиковали республиканцы Палаты представителей, в частности спикер Майк Джонсон. По мнению издания The Washington Post, это предложение может стать лучшим шансом для президента Джо Байдена обеспечить Украину военной помощью.

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