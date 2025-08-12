В Китае заверили, что поддерживают все усилия, способствующие мирному урегулированию войны.

В Китае заявили, что надеются на то, что все стороны, заинтересованные в российско-украинской войне, смогут принять участие в мирных переговорах. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, пишет Newsweek.

Отмечается, что журналисты на брифинге для прессы 12 августа задали Линь Цзяню вопрос о решении президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина провести саммит без приглашения представителей Украины или Европейского Союза.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и рад видеть, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают свои отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса", - ответил он.

Представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин надеется на то, что в ближайшее время удастся достичь справедливого и прочного мирного соглашения.

Сенатор Грэм объяснил, почему Путин согласился на встречу с Трампом

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что причина, по которой российский диктатор Владимир Путин едет на Аляску, заключается в том, что президент США Дональд Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине. По его словам, это встревожило главу Кремля.

Также Грэм напомнил, что недавно президент США ввел новые пошлины для Индии из-за того, что эта страна продолжает покупать российскую нефть. Он считает, что это также встревожило Путина и весь Кремль.

