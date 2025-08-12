Купить билеты можно в приложении УЗ, на сайте или в кассах вокзалов.

Транспортная компания "Укрзализныця" назначила на август дополнительный поезд сообщением Киев - Одесса. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дополнительный поезд №265/266 Киев - Одесса будет курсировать 20-24 и 27-31 августа. Из Киева отправление в 8:40 (прибытие в 18:08), а из Одессы в 11:27 (прибытие в Киев в 20:20).

В составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения.

Видео дня

Купить билеты можно в приложении УЗ, на сайте или в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - другие новости

В "Укрзализныце" ранее сообщали, что компания продолжает действовать в условиях самого интенсивного августовского периода пассажирских перевозок. На самые популярные направления спрос достигает 5-8 пассажиров на одно место, поэтому не все желающие могут купить билеты на выбранные направления.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила несколько дополнительных поездов, в частности из Киева в Кривой Рог, Чернигов и Винницу на ряд дат августа и сентября.

Также с 19 августа будет курсировать новый дневной поезд №751/752 Киев - Ивано-Франковск, сформированный из сидячих вагонов-трансформеров 1-го и 2-го класса, график его движения - ежедневно, кроме среды. Также в "Укрзализныце" посоветовали обратить внимание на удобные пересадки в Ивано-Франковске для путешествий в горы.

Вас также могут заинтересовать новости: