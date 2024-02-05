По словам экс-президента США, документ является "замечательным подарком" для представителей Демократической партии.

Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал двухпартийный законопроект о безопасности границ, выдвинутый сенаторами. В своем посте в соцсети Х он назвал документ "желанием смерти" для Республиканской партии.

Как известно, этот документ, среди прочего, предусматривает оказание помощи Украине в размере 60,1 млрд долларов.

"Только дурак или левый радикальный демократ проголосовал бы за этот ужасный пограничный законопроект, который дает только полномочия на прекращение работы после 5000 встреч в день, когда мы уже имеем право закрыть границу сейчас, что необходимо сделать", - отметил Трамп.

По его словам, этот законопроект является "замечательным подарком" для представителей Демократической партии.

"Это ужасная работа, которую проделали демократы в отношении иммиграции и границы, она освобождает их и перекладывает все это на плечи республиканцев. Не будь дураками! Нам нужен отдельный законопроект о границе и иммиграции. Его не следует завязывать на иностранную помощь в любой форме", - резюмировал экс-президент США.

Законопроект о помощи США Украине - последние новости

Накануне Сенат США согласовал долгожданный проект закона о помощи Украине. Согласно документу, на поддержку Киеву хотят выделить 60,1 млрд долларов.

Правда, впоследствии сенаторы раскритиковали проект закона о помощи Украине. Так, по словам спикера Майка Джонсона (Руспубликанская партия), документ "умрет по прибытии", если попадет в Палату представителей.

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