Сенат Соединенных Штатов Америки обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов, пишет CNBC.
Законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине, 14,1 млрд долларов - Израилю и 20,2 млрд долларов - на повышение безопасности на американской границе. Также в него включены небольшие суммы на гуманитарную помощь в регионах, охваченных войной, и на оборонные операции в Красном море и на Тайване.
Издание отмечает, что главным отличием этого документа является увеличение финансирования охраны границы на 13 миллиардов долларов. Журналисты считают, что республиканцы Палаты представителей все равно могут раскритиковать его.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что голосование по законопроекту запланировано на 7 февраля.
"Я знаю, что подавляющее большинство сенаторов хотят добиться этого, но для быстрого продвижения вперед потребуется двухпартийное сотрудничество. Сенаторы должны отгородиться от шума тех, кто хочет провала этого соглашения ради своих политических целей", - сказал он.
Республиканцы подготовили другой законопроект: что известно
Как сообщал УНИАН, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что на этой неделе они буду голосовать за законопроект о помощи Израилю, помощь Украине в него не включили.
Белый дом раскритиковал этот законопроект, назвав это "циничным политическим маневром". СМИ сообщали, что тепер сенаторы спешат обнародовать новый документ, в котором речь идет и о помощи Украине, и о безопасности границ.