Украинская певица Настя Каменских на фоне слухов о совместном ребенке со скандальным продюсером Потапом показала новые фотографии с отдыха в Испании.

На опубликованных в Instagram снимках исполнительница предстала посреди горного массива Монсеррат и поразила подтянутой фигурой. Она была одета в обтягивающий черный комбинезон, который дополнила клетчатой рубашкой и бананкой на талии.

Свой пост Настя символично дополнила песней All I Can Say, что в переводе означает - "все, что я могу сказать".

"Утренние вибрации - вдох, выдох... и ощущение наслаждения от момента. Только ты и большая любовь к себе", - подписала фото артистка.

В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами, отмечая как ее красоту, так и красоту пейзажей: "Какая красота! Такая энергия вдохновения и свободы чувствуется"; "Невероятная женщина"; "Как всегда невероятно красивая".

Непомним, как писал УНИАН, накануне украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак заявил, что у Потапа и Насти уже есть общий ребенок. Так ли это - остается загадкой. Пока звездные супруги воздерживаются от комментариев.

Отметим, что не так давно Потап поднимал тему детей, заявив, что они с Настей "в процессе".

