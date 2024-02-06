Поддержанный республиканцами документ - политический трюк, полагают в Административно-бюджетном управлении Белого дома.

Демократ, президент США Джо Байден ветирует проект закона, который поддержали республиканцы из нижней палаты Конгресса (Палата представителей), в котором предусмотрена только помощь Израилю.

Американский лидер выступает за принятие более широкого проекта закона, в котором прописана помощь и израильскому государству, и Украине, и выделение финансирования на обеспечение безопасности границы США, пишет "Голос Америки", ссылаясь на заявление Административно-бюджетного управления Белого дома.

В Белом доме назвали документ, который поддержали республиканцы, политическим трюком. "Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отклонить этот политический трюк и вместо этого быстро направить на стол президента двухпартийный закон о чрезвычайных национальных мерах безопасности в дополнение к ассигнованиям", - отмечается в заявлении.

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Американская помощь нашей стране для борьбы с россиянами, которые совершили полномасштабное вторжение на нашу территорию, застопорилась, поскольку на фоне приближения президентских выборов в Штатах обострилось политическое противостояние между республиканцами и демократами.

17 января Джо Байден встречался с руководством Конгресса и призывал предоставить дополнительное финансирование для помощи Киеву. Белый дом еще в октябре 2023 года запросил у Конгресса предоставление десятков миллиардов дополнительной финансовой помощи Украине и Израилю, однако этот документ так и не был одобрен из-за республиканцев. Главным проблемным вопросом оказалось финансирование обеспечения безопасности американской границы.

5 февраля стало известно, что американский Сенат обнародовал двухпартийное предложение о помощи Украине, Израилю и охране границ. В документе на помощь нашей стране предусмотрено выделение более 60 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что республиканец, экс-президент США и кандидат на этот пост Дональд Трамп резко раскритиковал двухпартийный проект закона. Политик назвал документ "желанием смерти" для Республиканской партии.

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