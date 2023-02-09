За январь этого года федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей. Это примерно 60% от запланированного дефицита на весь 2023 год. Цифра была неожиданной для российского Минфина, поэтому для устранения дефицита ему пришлось продать 3,6 тонн золота и несколько миллиардов юаней из российского Фонда национального благосостояния.

Официальные объяснения российского Минфина выглядят довольно странными. Мол, мы в январе больше возместили НДС, чем получили. Да, конечно, при снижении выручки и (или) доходности, такое и происходит, поскольку между уплатой НДС и его возмещением есть отставание во времени. Но проблемность ситуации выдает статистика по доходам, которые снизились на 35% по сравнению с прошлым годом.

Интересно, что нефтегазовые доходы сократились на 46%. А вот расходы федерального бюджета выросли на 59%. Российский бюджет был рассчитан исходя из цены в 70 долларов за баррель, но из-за санкции, эмбарго на поставки нефти в США и ЕС, и максимальную предельную цену на российскую нефть, весь декабрь и январь 2023 года цена марки URALS колебалась на уровне 40-55 долларов за баррель. При чем, иногда внутренние цены в российских портах достигали и 35 долларов.

Видео дня

Для перестройки логистики россиянам нужно время, и все равно они не смогут заместить весь объем нефти, который ранее шел в ЕС

Если так пойдет и дальше, то ситуация января повторится у россиян еще не один раз. В феврале 2023 года ожидается дефицит бюджета на уровне 300 млрд рублей. И хотя на первый взгляд это немного, но вместе с январем это уже будет около 70% от запланированного на 2023 год дефицита.

Цены на российскую нефть сбили одновременное эмбарго США и ЕС на поставки нефти и проект, который предусматривал установление максимальной цены на российскую нефть со стороны G-7 и ЕС – так называемый PriceCap. Идея, рожденная в Украине, была очень удачно реализована экс-главой ФРС, главой Минфина США госпожой Джанет Йеллен.

Действие PriceCap пришлось не столько на коммерческую часть российского нефтяного бизнеса, сколько развалило логистику по транспортировке нефти. Россияне не могут обойтись без морского транспорта в торговле нефтью, а он зависит от перестраховщиков, которые концентрированы в США, Великобритании и ЕС. Именно ограничение морских перевозок привело к значительному различию цены между нефтью марок URALS и BRENT.

Уже сейчас российским компаниям запрещено продавать нефть по цене ниже PriceCap

Россияне пытаются хитрить: в ход идет продажа нефти по железной дороге в КНР, перегрузка действующих трубопроводов, использование иранских танкеров, перезагрузка нефти на индийские танкеры в открытом море и обход санкций из-за нефти, которую добывают российские компании за пределами РФ. Впрочем, декабрь и январь были провальными. Для перестройки логистики россиянам нужно время, и все равно они не смогут заместить весь объем нефти, который ранее шел в ЕС.

Вторая их проблема - отсутствие достаточного количества хранилищ, а потому они не могут работать "на склад". За 2-3 месяца им придется делать выбор: либо продавать по предельной цене или консервировать скважины.

Правительство РФ, в принципе, знает обо всех проблемах с влиянием проекта PriceCap. Публично они отрицают его эффективность, но уже готовятся к худшему. Минфин РФ с сентября 2022 года готовится вернуться на рынок заимствований через облигации федерального займа (ОФЗ). И, как видим, уже залез в резервы ФНБ, продав 3,66 тонны золота на покрытие дефицита в январе (а это между прочим 30% от выкупа золота правительством РФ за весь 2022 год!).

Также аналитики пророссийских банков в США и ЕС активно предоставляют прогнозы об увеличении цены нефти до 100 долларов за баррель уже в 2023 году. Есть ожидания роста цен на нефть из-за быстрого восстановления экономики КНР после очередного вирусного кризиса. Не спит и правительство РФ: "талантливые люди" думают над тем, чтобы налоги начислять не на рыночную цену URALS, а на цену нефти марки BRENT. Уже сейчас российским компаниям запрещено продавать нефть по цене ниже PriceCap. Однако в самой России не верят в действенность этого запрета из-за того, что большинство сбыта даже государственных компаний контролируют частные компании, зачастую из офшорных юрисдикций. Если же налоги будут снимать с цены BRENT, то оборотные средства нефтяных компаний, в т. ч. частных, постепенно осядут в бюджете, а сама отрасль придет в упадок.

Лично я не верю, что РФ способна преодолеть негативный эффект от PriceCap Джанет Йеллен. Из-за отсутствия нефтяных хранилищ, россияне имеют лишь 2-3 месяца на игры с ценами и на то, чтобы переориентировать экспорт на Азию. Но там не готовы покупать такие объемы, разве что по 35-45 долларов, что, опять же, приводит нас к проблеме бюджета, в который заложено 70.

Думаю, если не вмешаются какие-то факторы непреодолимой силы, то уже в начале второго квартала в России будем наблюдать пик бюджетных проблем. Прежде всего, это может ударить по социальной сфере, которая в регионах с тяжелыми климатическими условиями наиболее чувствительна к ухудшениям финансирования из федерального центра. Российский Минфин может лишь потянуть время - с помощью финансирования дефицита за счет ОФЗ или продажи резервов. Но кардинально решить проблему бюджета при цене на URALS, значительно ниже 70, он будет не в состоянии. Слишком уж велика зависимость экономики РФ от цен на нефть. Поэтому следим за ценой на URALS.

Виталий Шапран, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков