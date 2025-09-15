Размер повышения будет определен решением правительства.

Кабинет министров предлагает в проекте бюджета на 2026 год увеличить расходы на пенсионное обеспечение, предусмотрев индексацию пенсий.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, расходы на пенсионное обеспечение в следующем году вырастут на 123,4 миллиарда гривень и превысят 1 триллион гривень.

Премьер добавила, что в следующем году планируется провести индексацию пенсий. Конкретный размер индексации пенсий будет определен правительственным постановлением после принятия парламентом и подписания президентом государственного бюджета на следующий год.

Видео дня

Как отметили на сайте Министерства финансов, индексация будет проведена с 1 марта 2026 года.

В 2025 году размер индексации пенсий составлял 11,5%.

Пенсии в Украине

Как сообщал УНИАН, в 2026 году размер минимальной пенсии планируют повысить до 2564 гривень. Это предусмотрено одобренной правительством бюджетной декларацией.

Как отметили на портале открытых данных Opendatabot, каждый третий пенсионер в Украине сейчас получает пенсию менее трех тысяч гривень.

Самые высокие же пенсии в Украине получают судьи и прокуроры. По данным председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в среднем судьи-пенсионеры получают 107 тысяч гривень.

Вместе с тем, чиновники планируют обновить подход к индексации пенсий. В июле стало известно, что Министерство социальной политики подготовило законопроект, который предусматривает единый формат индексации пенсий. Речь идет о том, что рассчитанные пенсии будут индексироваться с уровнем инфляции по единым стандартам и правилам.

Вас также могут заинтересовать новости: