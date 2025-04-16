Почти треть всех украинских пенсионеров работают.

После мартовской индексации средняя пенсия в Украине составляет 6 341 гривню. Однако каждый третий пенсионер сейчас получает 3 340 гривень пенсии.

Об этом сообщается в исследовании Опендатабот.

Отмечается, что сейчас в Украине насчитывается более 10,3 млн пенсионеров. За год их стало меньше на 176 тысяч.

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"До 6 341 грн (около 152 долларов) выросла средняя пенсия в Украине после ежегодной индексации. В гривневом эквиваленте это на 10% больше, чем в прошлом году. Впрочем инфляция за этот же период составила 14,6% - то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились", - говорится в исследовании.

Каждый третий украинский пенсионер получает 3 340 грн пенсии (80 долларов). В целом это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз уменьшилось украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такую пенсию имеют 398 тысяч граждан (3,9%).

При этом 1,5 млн украинцев (14,5% от общего количества) получают более 10 000 гривень пенсии. Средний размер выплат в этой группе - 15 640 грн (374 доллара).

Еще около 3 миллионов (29%) имеют пенсии чуть выше средней по стране - 6 860 грн (164 доллара). Кроме того, 20% пенсионеров (2,1 млн человек) получают около 4 500 грн (107 долларов).

По данным Опендатабот, самые высокие пенсии - традиционно в Киеве: 8 708 грн (на 37% больше средней). Далее следуют Донецкая область - 7 814 грн (+23%) и Луганская - 7 314 грн (+15%). Самые низкие выплаты - в Тернопольской (4 931 грн) и в Черновицкой областях (5 100 грн).

Больше всего пенсионеров живет в Днепропетровской области - 873 тысячи, в Киеве - 748 тысяч и в Харьковской - 707 тысяч. Меньше всего пенсионеров - в Черновицкой области, всего 206 тысяч.

"Стоит отметить, что почти треть всех украинских пенсионеров работают - 2,9 миллиона (28%). Их пенсионные выплаты, в среднем, составляют 6 863 грн", - отметили в Опендатабот.

Пенсии в Украине - последние новости

Средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 552 гривни. По данным ПФУ, пенсия выросла на 9,5% до 6341 гривни.

По данным исследования "OLX Работа", после начала полномасштабного вторжения на рынке труда наблюдается более активное трудоустройство пенсионеров. В 2024 году количество таких вакансий выросло на 33%, а медианная зарплата достигла 20 тысяч гривень и сопоставима с медианной зарплатой по Украине для всех категорий.

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