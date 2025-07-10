Самая высокая зафиксированная пенсия составляет 390 тысяч гривень.

Самые высокие в Украине пенсии получают судьи и прокуроры. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий получил ответ на запрос от Пенсионного фонда, в котором указано, что максимальная пенсия судей составляет 390 тысяч гривень. В то же время замыкает условный топ-20 пенсия в 320 тысяч гривень. В среднем же судьи-пенсионеры получают 107 тысяч гривень.

Таким образом, разрыв между самой большой и минимальной (2361 грн) пенсиями в Украине составляет 156 раз.

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На втором месте среди самых богатых пенсионеров оказались прокуроры. Даниил Гетманцев добавил, что самый богатый прокурор-пенсионер получает от государства 219 тысяч гривень. Условную призовую тройку дополняют пенсии в 193,7 и 190 тысяч гривень.

Третья профессия в рейтинге самых богатых пенсионеров – народный депутат.

"Только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривень пенсии, остальные в этом "рейтинге" – от 21,8 до 59,8 тысяч гривень", - добавил Гетманцев.

Для сравнения депутат привел максимальную пенсию шахтеров, которая составляет 29 тысяч гривень.

Пенсии в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в следующем году планируется повысить минимальную пенсию. Как отмечается в принятой правительством бюджетной декларации, минимальная пенсия в следующие три года составит: в 2026 году – 2564 грн; в 2027 году – 2715 грн; в 2028 году – 2859 грн.

По данным Гетманцева, в Украине 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривень в месяц.

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