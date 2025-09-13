В Украине суды могут обязать платить 'пенсии' пожилым родителям: что известно

Суды могут обязать взрослых детей содержать нетрудоспособных родителей, но с учетом исключений и финансовых возможностей.

В Украине взрослые дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях и по решению суда могут быть вынуждены платить им алименты.

Как говорится в разъяснении Минюста, согласно статье 51 Конституции Украины, совершеннолетние дети имеют обязанность содержать родителей, которые не могут работать и нуждаются в материальной помощи. В случае отсутствия попечительства, суд может взыскать с детей средства на покрытие расходов, связанных с уходом.

Если родители были лишены родительских прав и эти права не восстановлены, обязанность содержания не возникает.

Сам факт нетрудоспособности еще не гарантирует права на алименты. Такое право имеют только те, кто не обеспечен прожиточным минимумом (постановление Верховного Суда от 10.10.2018 №301/160/17).

Особые случаи

Суд может обязать ребенка с достаточным доходом компенсировать расходы на лечение или уход за тяжелобольными родителями или лицами с инвалидностью - единовременно или в течение определенного срока (ст. 206 Семейного кодекса).

Сумма определяется судом в твердой денежной форме или в доле от дохода с учетом:

материального и семейного положения сторон,

возможности получить помощь от других детей или близких родственников (ст. 205 СК).

