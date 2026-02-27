МВФ утвердил новую программу финансирования для Украины на 8,1 млрд долларов

Первый транш должен поступить в ближайшее время.

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины в размере 8,1 млрд долларов США. Она рассчитана на четыре года.

Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, в ближайшее время в Украину должен поступить первый транш в размере примерно 1,5 млрд долларов. Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

"Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет", – говорится в заявлении.

Свириденко пояснила, что программа предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность Украины в предыдущие годы.

"Что важно, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза", – добавила премьер.

По словам главы правительства, кроме финансирования от ЕС, речь идет и о поддержке от стран G7, международных финансовых институтов. Кроме того, речь идет об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

"Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации", – резюмировала Юлия Свириденко.

Экономическая ситуация в Украине

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз для экономики Украины. Аналитики считают, что в этом году она вырастет на 2,5%, а в следующем году – на 4%. Примечательно, что в предыдущем прогнозе ЕБРР речь шла о 5% росте ВВП в 2026 году.

Ранее народный депутат и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что уже в апреле Украина может столкнуться с проблемой нехватки средств на необходимые выплаты.

