В Украине появится обновленная банкнота популярного номинала

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 200 гривень предыдущего образца.

Национальный банк Украины с 25 февраля вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 200 гривень в рамках планового выпуска.

Как сообщила пресс-служба НБУ, в правой верхней части на обратной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривень размещен патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!".

Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривень образца 2019 года.

Видео дня

Отмечается, что Нацбанк с 25 февраля начнет выдачу этих модифицированных банкнот банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения.

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 200 гривень предыдущего образца на модифицированные банкноты", - отмечает регулятор.

Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривень предыдущих лет выпуска и обязательны к приему без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей.

В Нацбанке напомнили, что в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины, начался выпуск модифицированных банкнот национальной валюты, дизайн которых дополнился лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!".

В обращение уже введены модифицированные банкноты номиналами 20, 50, 500 и 1000 гривень. О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривень будет сообщено дополнительно.

Деньги в Украине – последние новости

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень образцов 2003–2007 годов заменяются на соответствующие оборотные монеты. Эти банкноты перестанут быть средствами платежа, их изымут из обращения.

Обменять их на ходовые монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет во всех отделениях банков Украины до 26 февраля 2027 года, в уполномоченных банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", Т "ПУМБ") – до 28 февраля 2029 года включительно, в Национальном банке – пока бессрочно.

Вас также могут заинтересовать новости: