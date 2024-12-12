Закрыть карту для выплат кэшбека можно в физическом отделении банка или по телефону.

В Украине уже несколько месяцев действует программа "Национальный кэшбек", по которой покупателям возвращается часть суммы за покупку товаров украинских производителей.

Однако ознакомившись с пользовательским соглашением, украинцы обнаружили, что подключение услуги предусматривает раскрытие банковской тайны по всем счетам в данном банке. Это договор можно расторгнуть, если отказаться от выплат. Поэтому для многих людей стал актуальным вопрос, как закрыть карту "Национальный кэшбек".

Как закрыть карту "Национальный кэшбек" в Приватбанке

Клиенты "Приватбанка" могут отказаться от карты в любом отделении банка, обратившись к сотрудникам. Вам помогут написать заявление о закрытии договора. После этого вы больше не сможете получать кэшбек.

Также отказаться от выплат можно в приложении "Приват24":

выберите нужную карту;

откройте настройки;

выберите пункт "Закрыть карту";

подайте заявление о закрытии счета.

Через сутки карточка "Национального кэшбека" исчезнет из меню.

Как закрыть карту "Национальный кэшбек" в Монобанке

У Монобанка нет отделений, а закрыть счет для кэшбека самостоятельно нельзя. Если хотите отказаться от карты, то обращайтесь в службу поддержки банка по номеру 0800 205 205.

Клиентам других банков также рекомендуется обращаться к сотрудникам поддержки, чтобы отказаться от счета.

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