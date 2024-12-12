В Украине уже несколько месяцев действует программа "Национальный кэшбек", по которой покупателям возвращается часть суммы за покупку товаров украинских производителей.
Однако ознакомившись с пользовательским соглашением, украинцы обнаружили, что подключение услуги предусматривает раскрытие банковской тайны по всем счетам в данном банке. Это договор можно расторгнуть, если отказаться от выплат. Поэтому для многих людей стал актуальным вопрос, как закрыть карту "Национальный кэшбек".
Как закрыть карту "Национальный кэшбек" в Приватбанке
Клиенты "Приватбанка" могут отказаться от карты в любом отделении банка, обратившись к сотрудникам. Вам помогут написать заявление о закрытии договора. После этого вы больше не сможете получать кэшбек.
Также отказаться от выплат можно в приложении "Приват24":
- выберите нужную карту;
- откройте настройки;
- выберите пункт "Закрыть карту";
- подайте заявление о закрытии счета.
Через сутки карточка "Национального кэшбека" исчезнет из меню.
Как закрыть карту "Национальный кэшбек" в Монобанке
У Монобанка нет отделений, а закрыть счет для кэшбека самостоятельно нельзя. Если хотите отказаться от карты, то обращайтесь в службу поддержки банка по номеру 0800 205 205.
Клиентам других банков также рекомендуется обращаться к сотрудникам поддержки, чтобы отказаться от счета.