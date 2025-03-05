В 2024 году нацкешбек обеспечил 0,001% прироста ВВП.

Программа выплаты "национального кэшбэка" за покупки украинских товаров является провальной: на нее тратятся значительные средства из госбюджета, а польза для экономики измеряется на уровне статистической погрешности. Такое мнение высказал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, говорится в статье УНИАН.

"Мы много тратим на различные программы с сомнительной эффективностью и результативностью (например, национальный кэшбек). Это проблема катастрофического состояния дел с экономическим планированием и прогнозированием", - отмечает он.

Гетманцев объяснил, что в государственном бюджете есть две позиции расходов, которые должны быть защищенными - это расходы на безопасность и оборону и социальные расходы, поскольку они закреплены нашим законодательством и по Конституции не могут быть сужены.

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Ранее депутат предложил ввести "военную цензуру расходов" и прекратить расходование средств на "эксперименты отдельных министров вроде провального кэшбека".

Народный депутат Ярослав Железняк также называл программу кэшбека среди тех, которые следует в первую очередь отменить.

"Идиотская идея с кэшбеком и раздачей 1000 гривен. Последняя уже закончилась, но были же заявления о желании ее продолжать. И идиотское и коррупционное решение потратить 30-40 миллиардов гривен на покупку российского атомного хлама у болгар", - отмечал он.

По официальным данным Минэкономики, несколько месяцев действия программы кэшбека, на который потратили 400 миллионов гривен, обеспечили 0,001% прироста ВВП.

При этом правительство не планирует закрывать программу ни сейчас, ни в дальнейшем. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль положительно оценивал программу национального кэшбека, подчеркнув, что она "призвана запустить положительную спираль экономического роста для украинского бизнеса".

"Программа будет продолжаться, она не предусматривает какой-то остановки, это долговременная стратегическая программа, которая будет продолжаться в последующие годы", - сказал Шмыгаль.

Национальный кэшбек - последние новости

В Украине до сих пор не выплатили средства по программе "Национальный кэшбек" за декабрь и январь. В пресс-службе "Дії" сообщили, что правительство уже выделило средства и кэшбек скоро перечислят. При этом точной даты не указали.

Известно, что в январе 2025 года украинцы накопили 414 млн гривен "Национального кэшбэка". Общая сумма накоплений за два месяца составила 850 млн гривен.

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