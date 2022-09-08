При необходимости НБУ готов повысить ключевую ставку сверх текущего уровня.

Национальный банк Украины во второй раз сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

Об этом говорится в материалах регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Такой уровень учетной ставки при текущих условиях является достаточным для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что важной предпосылкой стабильного функционирования экономики в условиях войны является прогресс в сотрудничестве с международными партнерами, в том числе МВФ.

По данным НБУ, до конца года ожидается поступление анонсированного официального финансирования на общую сумму около 12 млрд долл. США (в эквиваленте), в том числе 8 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС. Благодаря дальнейшей международной поддержке, Национальный банк будет иметь возможность удерживать золотовалютные резервы на достаточном уровне и в последующие годы.

Ключевым риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины. Скорость восстановления украинской экономики и возвращения инфляции на траекторию замедления в значительной степени зависят от сроков завершения активной фазы войны.

"Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх текущего уровня и применять дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов", - отметил регулятор.

Учетная ставка в условиях войны:

20 января 2022 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых после увеличения ее до 9% в декабре.

24 февраля Россия вторглась на территорию независимой Украины.

3 марта 2022 года Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 10%.

2 июня правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

21 июля Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

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