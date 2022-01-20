Ключевыми рисками для экономики регулятор считает эскалацию Россией военного конфликта и более долгий и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.

Национальный банк Украины повышает учетную ставку до 10% годовых после увеличения ее до 9% в декабре.

Об этом говорится в материалах регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых. Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до цели 5%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ужесточение монетарной политики Национальным банком также будет способствовать снижению фундаментального инфляционного давления.

Также отмечается, что НБУ в дальнейшем будет использовать механизм валютных интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. В то же время регулятор принял решение в ближайшие кварталы воздержаться от плановых ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов (с августа 2021 года их объем составил 5 млн долл.).

Одним из основных факторов, которые будут способствовать более устойчивому экономическому развитию, в НБУ назвали дальнейший прогресс в сотрудничестве с МВФ.

"Финансирование МВФ существенно поддержало украинскую экономику в 2020-2021 годах. Сотрудничество с Фондом будет иметь не менее весомое значение и в дальнейшем - особенно в условиях нынешнего ухудшения информационного фона на фоне напряженной геополитической ситуации и усиления конкуренции стран с развивающимися рынками за иностранный капитал из-за более жестких монетарных условий в мире", - говорится в сообщении.

Ключевыми рисками для экономики регулятор считает эскалацию Россией военного конфликта и более долгий и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.

Что касается влияния коронавируса, то базовый сценарий прогноза НБУ предполагает дальнейшее снижение влияния пандемии на украинскую экономику. Однако появление новых вариантов коронавируса на фоне все еще недостаточного уровня вакцинации создает риски дополнительных экономических потерь в 2022 году. Новые вспышки пандемии вряд ли сильно ударят по потребительскому спросу, зато будут подавлять деловую активность. Это будет сопровождаться усилением инфляционного давления.

Повышение учетной ставки: