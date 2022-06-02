Целью этого шага является защита гривневых доходов и сбережений граждан, подчеркнули в НБУ.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

"Целью этого решительного шага (повышение ставки до 25% - УНИАН) вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, в результате, усиление способности Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", - говорится в сообщении.

Война и учетная ставка в Украине:

20 января 2022 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых после увеличения ее до 9% в декабре.

24 февраля Россия вторглась на территорию независимой Украины.

3 марта 2022 года Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 10%.

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