Национальный банк остается преданным режиму инфляционного таргетирования.

Национальный банк отложил принятие решения по размеру учетной ставки, оставив ее неизменной на уровне 10%.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

"Национальный банк остается преданным режиму инфляционного таргетирования. В то же время сейчас из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков. Учитывая это... учетная ставка будет оставаться неизменной на уровне 10%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения территории Украины от российских захватчиков и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию в рыночных началах Национальный банк вернется к традиционному формату инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.

"В минимально достаточные сроки нормальная работа валютного рынка будет восстановлена, валютные ограничения будут отменены до довоенного уровня. Впрочем, этот процесс может быть поэтапным", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 января 2022 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых после увеличения ее до 9% в декабре.

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