Продать доллар можно в среднем по курсу 41,80 грн, евро - 48,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 14 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,25 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,20 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,60 гривны за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,12 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,15 грн/евро, а курс продажи - 48,95 грн/евро, говорится на сайте Минфина.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро пятницу также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,88 гривны за один евро, то есть гривна потеряла сразу 23 копейки.

На следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, недельныекурсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

