Править балом на валютном рынке Украины, как и раньше, будет НБУ.

Национальный банк Украины в ноябре продолжит поддерживать стабильность на валютном рынке. Для этого у регулятора есть все необходимые инструменты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что любые ажиотажные проявления НБУ сможет укрощать еще на начальном этапе.

"Высокий спрос на валюту осенью - объективный фактор, стимулирующий курс доллара и евро двигаться вверх, но контроль Нацбанка позволяет избежать хаотичных колебаний", - отметил банкир.

По его мнению, курс доллара в последний месяц осенью будет колебаться в пределах 41,8-42,5 гривни, а курс евро – в диапазоне 48,5-50 гривень.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в ноябре 2025 года будут стоить в Украине 4180-4250 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 41800-42500 гривень.

При этом 100 евро в гривнях будут стоить 4850-5000 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48500-50000 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для УНИАН отметил, что с наступлением октября-ноября ситуация на валютном рынке Украины несколько изменилась. По его словам, сейчас речь идет о значительно больших рисках, как для экономики, так и для курсовой стабильности.

Согласно его прогнозу, курс доллара будет в пределаз 41,8-42,2 гривни, а курс евро 48-49,5 гривни на наличном рынке.

