НБУ укрепил гривню: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,50 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,86 гривни за один евро, таким образом национальная валюта прибавила 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,48/44,51 грн/долл., а к евро – 50,85/50,87 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара в банках Украины 10 июля вырос на 5 копеек и составил 44,81 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,37 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне также вырос на 12 копеек и составляет 51,26 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно было по курсу 50,61 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 10 июля остался без изменений и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также не изменился и составляет 51,25 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,25 гривни за единицу иностранной валюты.

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