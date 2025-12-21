Эксперт указал, что НБУ продолжает контролировать ситуацию.

На валютном рынке Украины до 28 декабря будет сохранятся относительное равновесие, несмотря на все внешние "раздражающие" факторы. Колебания курса валют будут незначительными, а разница между покупкой и продажей на межбанке минимальной.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что Национальный банк Украины сможет обезопасить рынок от нежелательных курсовых изменений

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине с 22 по 28 декабря будет находиться в пределах 42,2-42,7 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в этот период будут стоить 4230-4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 42300-42800 гривень.

При этом банкир считает, что курс евро в Украине до 28 декабря будет находиться в пределах 48-49,75 гривни на межбанке и 48-49,75 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будет стоить 4800-4975 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000-49750 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что по состоянию на конец 2025 года доллар может вырасти до уровня в 43-43,5 гривни. Он отметил, что в целом декабрь обещает быть месяцем оживленной активности на валютном рынке Украины.

