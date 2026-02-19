Ждать ли резких изменений курса валют в Украине в марте: свежий прогноз банкира

Ожидается, что в марте курс доллара будет колебаться в пределах 42,5-43,7 грн, а евро – 50,5-52 грн.

Март для валютного рынка Украины обещает быть активным и непростым. Курсовые изменения будут формироваться под влиянием сразу нескольких сильных факторов.

Впрочем, несмотря на сложный фон, оснований ожидать резких курсовых сдвигов пока нет, рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"При условии соблюдения режима "управляемой гибкости" Нацбанк и в дальнейшем будет оставаться главным стабилизатором рынка. Это позволяет ожидать, что в марте курс доллара будет колебаться в пределах 42,5-43,7 грн, а евро – 50,5-52 грн, и самое важное: без системных перекосов", – сказал банкир.

По его словам, ключевой фактор, влияющий на курсовые изменения, - состояние экономики в условиях энергетического террора, а именно - ограничение электроснабжения, рост себестоимости и инфляционные ожидания бизнеса. Также банкир пояснил, что на курсовые изменения влияет дисбаланс внешней торговли. Резкий рост импорта, падение экспорта и зависимость от рынка ЕС усиливают давление на валютный рынок.

Лесовой также подчеркнул, что пересмотр макропрогнозов, рост ВВП до 1,8% и инфляция 7,5% свидетельствуют о том, что гривня нуждается в усиленной защите.

"Именно поэтому мы прогнозируем, что на следующем заседании монетарного комитета НБУ, которое запланировано на 19 марта, регулятор может сохранить учетную ставку на уровне 15%, что станет вполне логичным и взвешенным решением", - добавил Лесовой.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – прогнозы экспертов

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что в ближайшее время наличный курс доллара будет находиться в рамках 43-43,5 гривни. По его словам, НБУ и правительство имеют обоснованные положительные ожидания относительно финансирования, что подтвердили новости прошлой недели.

15 февраля директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что предпосылок для резких скачков курса валют в Украине пока нет, несмотря на ситуацию в мире. По его словам, до конца этой недели курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,75-43,25 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

