Курс валют в Украине 24 мая: какая цена доллара и евро сегодня

Резких изменений украинцам не стоит ожидать.

Гривня несколько укрепилась к доллару, так и евро. В целом неделя прошла достаточно позитивно.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 24 мая, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 43,80-44 грн и продажа - 44,20-44,50 грн. При этом курс евро сегодня будет в пределах: прием - 51,10-51,45 грн и продажа - 51,65-52 грн.

В то же время эксперт указал, что некоторые обменники с учетом индивидуальных задач и уровня конкуренции могут еще скорректировать курс валют на плюс-минус 5−7 копеек на долларе и на плюс-минус 5−10 копеек на евро.

"Оптовые обменники при операциях по покупке/продаже доллара и евро в суммах от 1000 долларов или евро будут готовы работать по обеим этим валютам со спредом в пределах даже 15 копеек", - подытожил Козырев.

НБУ установил на понедельник, 25 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,26 гривни за доллар. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 мая – 44,23 грн/долл.). При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,33 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины гривни к доллару установились на уровне 44,27/44,30 грн/долл., а к евро – 51,35/51,37 грн/евро.

