Доллар пошел вниз: рынки поверили в мирное соглашение между США и Ираном

Ослабление геополитической напряжённости и снижение инфляционных рисков привели к сокращению спроса на доллар как на защитный актив.

Доллар США в понедельник, 15 июня, опустился до самого низкого уровня по отношению к основным мировым валютам за последние десять дней. Причиной стало предварительное соглашение о прекращении войны между США и Ираном, которое вызвало резкое падение цен на нефть и повысило спрос на более рискованные активы.

Как пишет Reuters, американские и иранские чиновники 14 июня заявили, что согласовали рамочные условия соглашения, которое должно положить конец войне, прекратить американскую блокаду Ирана и возобновить судоходство через Ормузский пролив.

Меморандум о взаимопонимании планируется официально подписать 19 июня в Швейцарии. В то же время рынки сохраняют осторожность, ожидая дополнительных деталей, поскольку вопрос иранской ядерной программы отложен для дальнейших переговоров.

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На этом фоне цены на нефть резко снизились: фьючерсы на Brent подешевели более чем на 4% – до 83,82 доллара за баррель. Ослабление геополитической напряженности и снижение инфляционных рисков также уменьшили спрос на доллар как защитный актив.

Евро подорожал на 0,5% – до 1,1622 доллара, а британский фунт вырос на 0,4% – до 1,3459 доллара. Обе валюты приблизились к максимальным уровням с 5 июня.

Австралийский доллар, который считается чувствительным к изменениям рыночного риска, поднялся почти на 0,7% – до 0,7087 доллара США, тогда как новозеландский доллар прибавил 0,6% и достиг 0,5863 доллара США.

Индекс доллара, отражающий курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, в частности евро и иене, снизился на 0,1% – до 99,395 пункта, что стало самым низким показателем с 5 июня.

"Думаю, в течение ближайших торговых сессий доллар продолжит ослабевать. Вероятно, некоторые рисковые валюты, такие как австралийский доллар и иена, несколько укрепят свои позиции. В то же время я не ожидаю каких-то слишком резких движений", – отметил главный рыночный стратег ATFX Global в Сиднее Ник Твидейл.

По его словам, инвесторы пока занимают выжидательную позицию, оценивая, насколько быстро будет полностью восстановлено судоходство через Ормузский пролив и когда поставки нефти вернутся к нормальным объемам.

Курс валют – последние новости

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о возможном соглашении с Ираном уже вызвало заметную реакцию на мировых финансовых рынках, отметив. Цены на нефть резко снизились, а вместе с ними изменились настроения на валютном и долговом рынках.

НБУ установил на 15 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривны за доллар, а официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,86 гривны за один евро.

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