Доллар продолжает дешеветь: НБУ определил официальный курс валют на 15 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,26 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 15 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,12 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,26 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,11/43,14 грн/долл., а евро - 50,27/50,29 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 14 января подешевел на 13 копеек и составил 43,40 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,90 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек на предыдущем уровне и составлял 50,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,05 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 13 копеек и составляет 43,35 гривни за доллар, а курс евро снизился на 20 копеек и составил 50,65 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 49,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: