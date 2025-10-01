Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 48,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 1 октября, снизился на 2 копейки - до 41,53 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел также на 2 копейки и составляет 48,83 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,80 грн/евро, а курс продажи - 48,60 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 1 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,30 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, в свою очередь, рассказывает, что сейчас ситуация на валютном рынке является логическим продолжением августовских трендов - курсы валют остаются на вполне приемлемом уровне. Так, курс доллара колеблется в промежутке 41,2-41,6 грн, а евро находится в пределах 48-49 грн.

