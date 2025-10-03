Продать доллар можно в среднем по курсу 41,03 грн, а евро - 48,05 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 3 октября, не изменился и составляет 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,03 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,16 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,75 грн/евро, а курс продажи - 48,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 3 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,50 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что до 12 октября курс доллара будет оставаться в пределах 41-41,5 грн/долл., а курс евро - 48-49,5 грн/евро. Эти ориентиры остаются актуальными до тех пор, пока не произойдут существенные изменения в экономической или безопасностной ситуации.

