Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, а евро - 48,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 7 октября, вырос на 4 копейки и составляет 41,54 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривень за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 48,70 грн/евро, а курс продажи - 48,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 7 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,27 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

Директор департамента казначейских операций и член правления Unex Bank Анна Золотько отметила, что в начале октября курс гривни, скорее всего, будет оставаться относительно стабильным, лишь с небольшими дневными колебаниями - благодаря большим поступлениям международной помощи и умеренной политике НБУ. Но ситуация может в любой момент измениться, поэтому не стоит ждать "идеального" момента для покупки или продажи валюты.

