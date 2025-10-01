В 'ПриватБанке' подешевел доллар: свежий курс валют на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 1 октября, снизился сразу на 20 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подешевел на 18 копеек и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 1 октября, снизился на 24 копейки и составляет 48,78 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 1 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,30 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 40,70 до 41,90 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,10 до 41,85 гривни.

По его мнению, курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 47,80 до 49,20 гривни, а в обменниках - от 47,90 до 49,10 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: