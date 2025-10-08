Евро пострадал от политической нестабильности во Франции.

В среду, 8 октября, доллар приблизился к двухмесячному максимуму. Фискальные и экономические проблемы от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы повлияли на валюты стран-конкурентов из "Большой десятки", пишет Bloomberg.

"После падения до самого низкого уровня за более чем два года в сентябре, американская валюта в последние дни восстановила свою позицию, поскольку ряд негативных факторов в других странах перевешивает любое негативное влияние от прекращения работы правительства США", - говорится в материале.

Отмечается, что евро пострадал от политической нестабильности во Франции, тогда как иена упала на фоне спекуляций о том, что вероятный новый лидер Японии может способствовать большей фискальной экспансии и более медленным темпам повышения процентных ставок.

Видео дня

По словам руководительницы отдела азиатской стратегии Skandinaviska Enskilda Banken Евгении Фабон Викторино, рынок сейчас пересматривает свои прогнозы на макроэкономические перспективы США, учитывая растущую обеспокоенность относительно фискальной устойчивости в Японии и Франции.

"Несмотря на продолжающееся прекращение работы правительства США, трейдеры иронично смотрят на США как на наименее неприятную ситуацию", - говорит Викторино.

Индекс доллара вырос почти на 1% с конца сентября, сократив падение за этот год до примерно 7,5%. В течение большей части 2025 года доллар слабел, потому что Федеральная резервная система (ФРС) США снижала процентные ставки, привлекательность американской экономики уменьшилась, а золото стало более популярным как "тихое пристанище" для инвесторов во времена нестабильности.

При этом ожидается, что прекращение работы правительства США также окажет негативное влияние. В трех последних эпизодах - в 2013 году, в начале 2018 года и в конце 2018 года - индекс Bloomberg падал как во время безвыходной ситуации, так и сразу после нее.

Все это подпитывает сомнения относительно того, что доллар сможет обеспечить устойчивое восстановление в ближайшие месяцы.

"Сейчас нет особых причин покупать доллар, по сравнению с другими валютами. К тому же, США движутся в направлении снижения процентных ставок, а президент Трамп, в общем, не сторонник сильного доллара", - отметил старший стратег компании Okasan Securities сказал Рикия Такебе.

Курс доллара и цены на золото

Доллар США 1 октября упал до недельного минимума относительно основных валют. Это было связано с приостановкой работы правительства США, что всколыхнуло рынки и грозит задержкой ключевых данных по занятости, которые считаются решающими для политики Федеральной резервной системы.

Инвесторы массово бросились покупать так называемые безопасные активы, в частности, биткоин, золото и серебро, отказываясь от основных валют. Ситуацию подогрели опасения по поводу финансового положения в некоторых крупнейших экономиках мира. В результате, по состоянию на 8 октября, золото установило рекорд века, достигнув отметки более 4000 долларов за унцию.

Вас также могут заинтересовать новости: