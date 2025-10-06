Отмечается, что несколько крупных экономик с трудом справляются с растущим долгом.

Инвесторы массово бросились покупать так называемые безопасные активы, в частности, биткоин, золото и серебро, отказываясь от основных валют. Ситуацию подогрели опасения по поводу финансового положения в некоторых крупнейших экономиках мира.

Издание Bloomberg пишет, что доллар, который в этом году ослаб примерно на 30% по отношению к биткойну, остается под давлением из-за затянувшегося шатдауна в США. У евро свои проблемы, связанные с новой политической неопределенностью, назревшей во Франции.

В основе этих движений лежит растущий долг США, Японии и Европы, с которым страны с трудом справляются. Это повышает привлекательность альтернативных активов, таких как драгоценные металлы и криптовалюты, которые устанавливают новые рекорды.

В понедельник, 6 октября, золото поднялось до нового максимума, а серебро приблизилось к рекордному уровню. Так, по данным биржи Investing, по состоянию на 9:50 золото поднялось до отметки 3957,35 доллара за унцию, а серебро достигло отметки 48,35 доллара.

В то же время биткойн колебался около своего нового исторического максимума. По данным платформы Binance, по состоянию на 9:45 6 октября биткоин отошел от максимума, установленного на выходных, и опустился до отметки 123987,65 доллара за монету.

По данным портала Минфин, 1 биткоин в Украине стоит 5 108 580 гривень.

Евро подешевел на 0,1% по отношению к доллару. Индекс доллара Bloomberg поднялся на 0,3%, частично восстановив падение прошлой недели, и по-прежнему остается ниже примерно на 8% за год.

"Знакомая картина обесценивания доллара по отношению к альтернативным резервным активам на фоне дисфункции Вашингтона снова проявилась. Даже если и не так драматично, как золото, другие драгоценные металлы также резко выросли в цене, что похоже на движения, последовавшие за глобальным финансовым кризисом и годами политики количественного смягчения", - отметили аналитики JPMorgan Chase & Co.

Курс биткоина и цены на драгоценные металлы - прогнозы аналитиков

В мае аналитики рынка предрекли рост стоимости биткоина. С тех пор криптовалюта побила несколько ценовых рекордов. Так, 5 октября биткоин установил новый рекорд, дойдя до отметки 125 245,57 доллара за монету.

При этом аналитики Goldman Sachs Group, Inc. заявили, что у золота еще есть потенциал для роста.

