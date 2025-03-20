Более жесткие кредитные условия не будут распространяться на ряд государственных программ.

Недавнее повышение учетной ставки Нацбанком до 15,5% должно значительно усилить гривну и уменьшить рост потребительских цен. В то же время привлеченные средства под развитие кредитных программ станут дороже.

Как рассказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, правда, более жесткие кредитные условия не будут распространяться на ряд государственных программ для развития малого и среднего бизнеса, энергокредитования, а также на ипотечную программу "еОселя".

"Размер учетной ставки четко просчитан и взвешен, ведь, кроме борьбы с инфляцией, для Нацбанка очень важно сохранение баланса между развитием кредитования и депозитами. Именно поэтому ставки по государственным кредитным программам вряд ли изменятся, а в ближайшие месяцы коммерческие банки сосредоточат внимание на развитии ряда партнерских программ, которые позволят заемщику получить кредиты на выгодных условиях. Ожидается, что рост ставок по партнерским программам будет минимальным и не превысит 1 п.п. к ставкам, действовавшим с декабря 2024 года", - подчеркнул банкир.

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По его прогнозу, во втором квартале временно может измениться структура кредитования. Мамедов не исключает, что на партнерские программы автокредитования, кредитования малого и среднего бизнеса, энергокредитования придется более 50% от общего количества выданных банками займов.

Что касается развития кредитования по государственным программам, то по ожиданиям банкира, количество кредитов по ним может вырасти, компенсируя потенциальное снижение коммерческого кредитования.

"В условиях новых кредитных ставок может значительно возрасти роль государственных кредитных программ. Вполне возможно, что количество выданных кредитов по государственным программам может компенсировать пробелы по другим кредитам. Важное условие - это их стабильное финансирование государством", - рассказал глава "Глобус Банка".

Повышение учетной ставки в Украине

В марте правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых. Эти решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления к цели 5%.

Председатель правления Unex Bank Иван Свитек отметил, что в результате мероприятий Нацбанка ставки по депозитам населения будут постепенно расти - в пределах 0,5-1% годовых.

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