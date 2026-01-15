Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев впервые с 2023 года, - Reuters

Глава МВФ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев рано утром в четверг для переговоров на высоком уровне, сообщает Reuters со ссыдкой на свои источники.

Ожидается, что во время поездки глава МВФ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и главой Центрального банка Андреем Пышным, а также с руководителями предприятий, сообщил один из источников.

Отмечается, что подробности визита Георгиевой в Украину держатся в строжайшей тайне из-за соображений безопасности. Глава МВФ последний раз посещала страну в феврале 2023 года.

В ноябре Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о четырехлетней программе кредитования на сумму 8,2 миллиарда долларов, которое зависит от ряда действий, включая принятие бюджета и укрепление гарантий финансирования со стороны доноров. Представители МВФ заявляют, что Украина добилась прогресса и ожидают рассмотрения вопроса советом директоров в течение нескольких недель.

Одобрение финансирования имеет решающее значение, поскольку оно откроет доступ к дополнительным внешним инвестициям, необходимым для покрытия дефицита финансирования Украины, который, по оценкам МВФ, составляет около 136,5 миллиардов долларов на период до 2029 года, учитывая продолжающуюся войну.

Отмечается, что Георгиева рассмотрит прогресс Украины по ряду направлений, включая принятие бюджета на 2026 год, шаги по увеличению внутренних доходов за счет расширения налоговой базы и обеспечение крупномасштабного внешнего донорского финансирования на условиях гранта.

Деньги для Украины

19 декабря Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-27 годы. Займ предоставляется за счет средств ЕС, а не замороженных российских активов, как предполагалось изначально.

В то же время по оценкам ЕС, Украине понадобится дополнительно 135 миллиардов евро для покрытия своих потребностей в течение следующих двух лет.

