В 2027 году прогнозируется рост экономики на 5%.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в следующем году. Если в апреле банк ожидал, что в 2026 году экономика вырастет на 5,2%, то обновленный прогноз предусматривает рост на уровне текущего года - на 2%.

Об этом говорится в октябрьском обзоре "Экономическая ситуация в регионе Европы и Центральной Азии: рабочие места и процветание".

"Экономический рост в Украине, вероятно, замедлится до 2% в 2025 году с 2,9% в 2024 году, поскольку длительное вторжение России влияет на инвестиционную и деловую активность", - говорится в документе.

Видео дня

Ситуация может улучшиться с 2027 года - согласно нынешнему прогнозу, рост ВВП ожидается на уровне 5%.

В обзоре отмечается, что импорт газа Украиной достиг самого высокого уровня за почти два года, поскольку повреждение инфраструктуры ограничивало внутреннее производство.

Слабый экспорт сельскохозяйственной продукции также замедлил рост из-за неблагоприятных погодных условий и отмены "торгового безвиза" с Европейским Союзом.

"В течение первой половины 2025 года стоимость экспорта снизилась почти на 5% на фоне сокращения экспорта в Европейский Союз, куда направляется почти 60% поставок Украины за границу", - сказано в документе.

При этом во Всемирном банке отмечают, что экономика Украины находится в процессе трансформации с появлением новых секторов и повышением производительности в существующих секторах, что вероятно будет способствовать росту занятости.

Прогнозируется, что во время восстановления экономики после войны Украина будет создавать новые рабочие места благодаря инвестициям в сектор ИТ и цифровых услуг, модернизации сельского хозяйства и расширению мощностей пищевой промышленности. Также созданию новых рабочих мест будет способствовать восстановление и совершенствование энергетической и логистической инфраструктуры.

Экономика Украины - последние прогнозы

Ранее во Всемирном банке прогнозировали, чтоактивные боевые действия в Украине продлятся до конца 2025 года с их последующим замедлением. Предполагалось, что рост экономики в 2026 году при этом ускорится с 2% в 2025 году до 5,2% в 2026 году, а затем уменьшится до 4,5% в 2027 году.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в сентябре ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,5% на фоне высокой неопределенности, связанной с войной России против страны. Предыдущий прогноз был более оптимистичным - 3,3%.

Вас также могут заинтересовать новости: