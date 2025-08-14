Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП в 2025 году до 2%.

Реальный ВВП Украины в июле сократился на 1% к предыдущему году после роста на 1,5% в июне.

Об этом свидетельствуют оценки Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Отмечается, что рост экономики в июле сдерживало снижение реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в сельском хозяйстве на 26%. Это отражает сокращение сбора урожая и уменьшение урожайности по сравнению с июлем 2024 года.

"Реальная ВДС в добывающей промышленности снизилась на 10% из-за потерь в угольной отрасли, тогда как добыча газа улучшилась благодаря усилиям по восстановлению", - отметили в ИЭД.

При этом в прошлом месяце экономику поддерживал, в частности, рост реальной ВДС в перерабатывающей промышленности, который в июле ускорился до 1,4% (с 1% в июне). Перерабатывающая промышленность была поддержана высоким внутренним спросом и оборонными заказами. Также восстанавливалась добыча строительных материалов.

"В общем, учитывая текущие оценки прироста реального ВВП, ИЭД и German Economic Team ухудшили свой прогноз на 2025 год до 2%, а на 2026 год аналитики ожидают роста на 2,8%", - говорится в исследовании.

Валовая добавленная стоимость - это разница между стоимостью произведенной продукции и стоимостью сырья, материалов, энергии и других ресурсов, использованных в производственном процессе

Экономика Украины - последние новости

Правительство одобрило Прогноз экономического развития Украины на следующие три года, который предусматривает два сценария роста экономики: базовый предусматривает прекращение огня в 2026 году, альтернативный - продолжение активных боевых действий.

При первом сценарии ВВП Украины будет расти такими темпами: 2026 год - 4,5%; 2027 - 5%; 2028 - 5,7%. В случае реализации второго сценария рост ВВП в следующие три года может составить: 2026 - 2,4%; 2027 - 4,7%; 2028 - 4,5%.

