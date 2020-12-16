По мнению главы НАДУ, программа дорожного строительства в следующем году может стать более эффективной, если выполнить пять условий.

Даже несмотря на январский локдаун экономика Украины сможет в следующем году вырасти на 5-7% при условии продолжения программы «Большая стройка».

Такой прогноз в блоге на "Новом времени" озвучил президент Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) Николай Березовский.

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"Массовая вакцинация начнется только с апреля. Говорить о старте новых масштабных инвестиционных проектов еще очень рано. А восстанавливать экономику надо уже сейчас, чтобы в следующем году по темпам роста ВВП по меньшей мере не отстать от стран Евросоюза. Нам нужен минимальный рост на 5-7%. Как его достичь? Единственный вариант достичь заметного экономического роста в 2021 году - продолжение масштабного инфраструктурного строительства. Можно, конечно, мечтать о заводе Tesla, инновационных промышленных парках и тому подобном. Но, замечу, что для Tesla, как и для любой транснациональной компании, состояние инфраструктуры является одним из важнейших индикаторов инвестклимата. Поэтому сидеть с разбитыми дорогами и мечтать о больших инвестициях - пустая трата времени", - отметил Березовский.

По мнению главы НАГУ, программа дорожного строительства в следующем году может стать более эффективной, если выполнить пять условий.

"Первое. Прекратить привлекать на украинский рынок "заробитчан" из Китая, Азербайджана и других стран. Сколько контрактов еще должны сорваться, чтобы Украина убедилась, что делать ставку следует на развитии своего производителя и своей отрасли? Мы уже имеем 20-30 отечественных довольно мощных компаний (и еще с полсотни местных), которые уверенно выполняют весь объем работ. Надо было в этом году сделать 4 тысячи километров — сделали. Запланировали 6 тысяч километров в следующем году? Сделаем 6 тысяч. Расчет очень прост: чем больше доля украинского производителя, то больше денег останется в экономике, устремится в капинвестиции, профильное образование и тому подобное", - считает Березовский.

Второе предложение НАДУ - реформа ценообразования, переход от ресурсного метода к ведомости объемов работ.

"Во всем мире государство закупает у подрядчика определенный перечень работ. И только Украина сохраняет глупый, мелочный контроль за хозяйственной деятельностью дорожных компаний, который никоим образом не улучшает качество, но плодит коррупцию и создает почву для давления правоохранителей на бизнес», - отмечает президент НАДУ.

Среди других условий повышения эффективности «Большой строийки» в НАДУ называют упрощение процесса выделения земли под дорожную инфраструктуру, решение проблемы с резервами грунта, переход к долговременному планированию по контрактам на 3-5 лет и введение контрактов на эксплуатационное обслуживание дорог по европейскому образцу.

"На все новые дороги следует заключать с подрядчиками европейские соглашения OPRC (Output and Performance-based Road Contract) и с самого начала профессионально обслуживать все, что построено. Только тогда дороги прослужат действительно долго", - заключает Березовский.

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Автор: УНИАН