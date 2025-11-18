Дубайский след НБУ: для тех, кто еще хочет 'приостановить' Кушнирука

Мои сообщения о коррупции в верхушке Нацбанка - прежде всего о "дубайском кейсе" заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника - вызвали гораздо больший резонанс, чем некоторые рассчитывали. Об этом я знаю не из сплетен в телеграм-каналах, а от коллег и людей из профессиональной среды: тему обсуждают в банковских советах, в инвестфондах, на рынке консалтинга.

Еще один маркер - я получил прямые, вполне конкретные угрозы, которые задокументированы.

Когда после публикации о квартирах в Дубае, "фиктивных разводах" и схемах с доходами начинают пугать мобилизацией и "последствиями", причем все это на русском - это лишь подтверждает, что я ударил в правильную точку.

Еще один показательный индикатор - на защиту господина Олейника мгновенно выбежал Даниил Гетманцев. Человек, который за эти годы стал синонимом давления и уничтожения украинского бизнеса, бывший помощник агента российских спецслужб Владимира Сивковича и политик, тесно связанный с лотерейным бизнесом, от которого так и не отрезался и во время депутатства. Сам факт, что именно Даниил Гетманцев теперь публично "накрывает зонтиком" заместителя главы НБУ, лишь усиливает мой тезис: господин Олейник - это руки господина Гетманцева в Нацбанке. Руки, которые душат легальный игорный рынок в интересах "своей" лотерейки.

Не было только одного - адекватной реакции от главы НБУ. Ни одного заявления о внутреннем расследовании.

Ни одного сообщения о временном отстранении Олейника на период расследования НАБУ. Ноль. Полная тишина там, где независимый регулятор должен был бы первым быть заинтересован расчистить сомнения относительно своего топ-менеджмента. Если глава Нацбанка не видит проблемы - ее придется показать через внешние институции.

Поэтому, чтобы простимулировать хоть какую-то реакцию со стороны руководства НБУ, я направляю свои обращения в посольства стран G7, Представительство ЕС в Украине, Международный валютный фонд, Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ, в структуры финансового надзора и санкций - FinCEN, OFAC, MONEYVAL - а также в соответствующие директораты Еврокомиссии (DG NEAR, DG ECFIN), Transparency International и OECD Anti-Corruption Network. В этих обращениях я подробно опишу, как "ковались" квартиры в Дубае, как некоторые встречались с Олегом Бахматюком в Вене и параллельно покупали Lexus, как некоторые так ревностно защищают свои "руки" в НБУ, добивающие легальный игорный бизнес ради лотерейного бизнеса. И для тех, кто еще планирует "надавить" на меня, чтобы я замолчал: не тратьте время. Обращение уже отправляю - вот, пожалуйста, скрины.