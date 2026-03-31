Лучший месяц с 2022 года: война в Иране подняла курс доллара до максимума, – Bloomberg

Доллар вырос из-за спроса на безопасные активы на фоне ухудшения глобальных экономических перспектив.

Доллар демонстрирует лучший месячный результат с сентября 2022 года на фоне войны на Ближнем Востоке, которая дестабилизирует энергетические рынки, ухудшает экономические прогнозы и заставляет инвесторов вкладываться в главную резервную валюту мира, пишет Bloomberg.

Поддержанный спросом на "безопасную гавань", индекс спотового доллара Bloomberg в этом месяце вырос примерно на 3%. Дополнительным фактором стала позиция США как крупнейшего производителя нефти в мире на фоне скачка глобальных цен на энергоносители, а также ослабления ожиданий относительно мирового экономического роста.

"Доллар вырос из-за спроса на защитные активы на фоне ухудшения глобальных экономических перспектив", – отметил стратег CIBC Capital Markets Ноа Баффам.

Инвесторы отдают предпочтение доллару после сбоев на энергетических рынках, в частности, из-за закрытия Ормузского пролива, что обнажило зависимость Европы и Японии от импорта нефти и газа. Трейдеры, которые до начала конфликта ставили на ослабление доллара, быстро отказались от этих позиций. Некоторые крупные банки с Уолл-стрит, в частности JPMorgan Chase и Goldman Sachs, пересматривают свои ожидания в отношении доллара, хотя высокая волатильность и поток новостей затрудняют прогнозирование.

Ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США также ослабевают из-за новых инфляционных рисков. На ближайший месяц рынок опционов делает ставку на дальнейшее укрепление доллара, однако в более долгосрочной перспективе ожидается его ослабление.

В то же время некоторые инвесторы, в частности в Invesco и Barclays, предупреждают: война может вновь поднять вопрос о постепенном уходе от американских активов и доллара из-за политической неопределенности в США.

"Геополитические риски и инфляционные опасения подтолкнули инвесторов к защитным активам и усилили преимущество США по процентным ставкам", – отметил старший портфельный менеджер Manulife Investment Management Натан Туфт.

В то же время, по его словам, значительная часть этого эффекта уже учтена в ценах, поэтому дальнейший рост доллара может быть ограниченным.

Цены на алюминий могут показать самый значительный месячный рост за последние почти два года. Война на Ближнем Востоке привела к сбоям в поставках и повреждению местных производственных мощностей, что вызвало обострение ситуации на мировом рынке.

Цена на нефть может достичь рекордных 200 долларов за баррель, если война в Иране затянется до июня, а Ормузский пролив останется закрытым, считают аналитики Macquarie Group Ltd. В то же время более вероятным (60%) они считают, что война может закончиться в конце этого месяца.

