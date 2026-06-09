В Украине замедлилась инфляция: что происходит с ценами

Больше всего за год подорожали рыба, хлеб и масло.

Инфляция на потребительском рынке в мае 2026 года по сравнению с апрелем составила 0,9%. В годовом исчислении, по сравнению с маем 2025 года, инфляция замедлилась до 8,2% (с 8,6% в апреле), сообщает Государственная служба статистики.

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 11,1%) подорожали фрукты. На 1,2–6,4% выросли цены на продукты переработки зерновых, хлеб, подсолнечное масло, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, говядину, сахар. В то же время на 15,3% подешевели яйца, на 0,2–1,7% снизились цены на овощи, молоко, свинину, масло, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,9%, в т.ч. на табачные изделия – на 2,1%, алкогольные напитки – на 1,6%. Одежда и обувь подешевели на 1,8%, в частности, обувь – на 2%, одежда – на 1,6%.

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Цены на транспорт выросли на 0,7% главным образом из-за подорожания проезда в автомобильном пассажирском транспорте на 2,7%, а также топлива и смазочных материалов на 0,6%.

Что касается изменения цен за год, продукты питания в целом с мая прошлого года подорожали на 7,5%. Больше всего выросли цены на рыбу и продукты из рыбы (+21,1%), хлеб и хлебопродукты (+19,2%), подсолнечное масло (+18,9%) и яйца (+10,4%). В то же время за год подешевели овощи (на 16,8%), сахар (на 10,3%) и масло (на 0,6%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия с мая прошлого года выросли на 16,2%. Цены на транспорт выросли на 20%, а услуги связи подорожали на 16%.

Инфляция в Украине – последние новости

Инфляция на потребительском рынке в апреле, по сравнению с мартом, составила 1,4%. В годовом выражении, по сравнению с апрелем 2025 года, инфляция ускорилась до 8,6% (против 7,9% в марте).

Аналитики инвестгруппы ICU ухудшили прогноз по инфляции в Украине на 2026 год. Кризис на Ближнем Востоке быстро повлиял на потребительские цены, и сейчас специалисты ожидают, что инфляция в конце года составит 9-10%. Это значительное ухудшение по сравнению с предыдущими прогнозами компании на уровне около 7%.

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