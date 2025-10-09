За год больше всего подорожали яйца и фрукты.

Потребительские цены в Украине в сентябре, по сравнению с августом, выросли на 0,3%. Что касается изменения цен за год, то в годовом измерении потребительская инфляция в сентябре замедлилась до 11,9% (против 13,2% в августе).

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим месяцем, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре снизились на 0,8%. Больше всего (на 11,8% и 10,6%) подешевели фрукты и овощи. На 1,3-2,9% снизились цены на яйца, сахар и рис.

В то же время на 0,7-4% выросли цены на сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.

При этом одежда и обувь подорожали на 8,2%, в частности: одежда - на 9,1%, а обувь - на 7,3%.

Услуги образования подорожали на 12,4%, а именно: высшего - на 16,8%, среднего - на 8,5%.

Если смотреть на изменение цен за год, то по сравнению с сентябрем 2024 года, больше всего выросли цены на яйца (50,9%), фрукты (30,4%), подсолнечное масло (28,1%) и мясо и мясопродукты (24,8%). При этом за год подешевели овощи (на 16%) и сахар (на 8,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия за год прибавили в цене 19%.

Одежда и обувь снова подешевели по сравнению с прошлым годом - на 5,3%. Услуги связи подорожали на 17,1%, а здравоохранения - на 11,1%.

Почти одинаково подорожали услуги образования (на 14,4%) и ресторанов и гостиниц (на 14,8%).

