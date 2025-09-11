По словам Андрея Пышного, снижение инфляции ожидается и в дальнейшем.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, это позволит и в дальнейшем поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%.

Он отметил, темпы роста потребительских цен замедляются три месяца подряд - до 13,2% г/г в августе. Такое снижение общей инфляции было несколько быстрее, чем прогнозировал регулятор.

Видео дня

"Такая динамика обусловлена несколькими факторами. Благодаря поступлению новых урожаев заметно замедлилась инфляция сырых продуктов. Это в свою очередь сдержало рост цен и на обработанные продукты питания. Динамика других составляющих базовой инфляции - услуг и непродовольственных товаров - тоже была нисходящей", - сказал Пышный.

Глава Нацбанка добавил, что инфляционные ожидания домохозяйств и финансовых аналитиков в августе улучшились, однако ожидания большинства групп респондентов оставались на двузначном уровне. Кроме того, статистика поисковых запросов свидетельствовала о все еще повышенном уровне внимания населения к теме инфляции.

"Снижение инфляции ожидается и в дальнейшем. Этому будут способствовать прежде всего дальнейшее отражение эффектов от поступления новых урожаев и меры НБУ по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка", - подчеркнул Пышный.

Инфляция в Украине - последние новости

Потребительские цены в Украине в августе 2025 года, по сравнению с июлем, снизились на 0,2%. Что касается изменения цен за год, то в годовом измерении потребительская инфляция в августе замедлилась до 13,2% (по сравнению с 14,1% в июле), сообщала Государственная служба статистики.

В Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за август отмечалось, что весомое влияние на инфляцию имело расширение предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая. В результате снизилась инфляция как сырых, так и обработанных продуктов питания.

Вас также могут заинтересовать новости: