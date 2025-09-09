В августе больше всего подешевели овощи и фрукты.

Потребительские цены в Украине в августе 2025 года, по сравнению с июлем, снизились на 0,2%. Что касается изменения цен за год, то в годовом измерении потребительская инфляция в августе замедлилась до 13,2% (по сравнению с 14,1% в июле).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим месяцем в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Больше всего (на 12,7% и 10,2%) подешевели овощи и фрукты. На 1,5% и 1% снизились цены на рис и сахар. В то же время на 4,5-0,4% выросли цены на сало, яйца, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%.

Одежда и обувь подешевели на 3,2%, в частности, обувь - на 3,9%, одежда - на 2,7%.

В сфере связи цены выросли на 2,7%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%, отметили в Госстате.

Если сравнивать с прошлогодними ценами, то в августе этого года продукты питания подорожали на 20,4%. Лидером по росту цен стали яйца, которые подорожали на 74,3%, на втором месте - фрукты (+47,5%), на третьем - подсолнечное масло (+28,7%). Также значительно подорожали масло (+26,9%), мясо и мясопродукты (+25,2%), безалкогольные напитки (+20,4%), молоко (+20%), сыр и мягкий сыр (+18,2%). Снизилась цена за год только на сахар (-8,4%) и овощи (-2,5%).

Алкогольные напитки, табачные изделия за год прибавили в цене 19,2%, а одежда и обувь подешевели на 5,7%. Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 2%.

Услуги связи подорожали на 17,3%, по сравнению с прошлым августом, больше стали стоить и услуги в сфере здравоохранения (+11,8%) и образования (+12,1%).

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что потребительские цены в июле, по сравнению с июнем, впервые за два года снизились - на 0,2%. Годовая инфляция в июле замедлилась до 14,1% (по сравнению с 14,3% в июне).

В Украине существенно выросли цены на яйца, что связано с несколькими ключевыми факторами. Так, по данным пресс-службы сети супермаркетов "ЭКО маркет", наибольшую долю в себестоимости яйца занимает стоимость корма для птицы, которая за последние месяцы существенно выросла. Дополнительно влияют повышение цен на энергоресурсы и логистику. Кроме этого, осенью, со снижением температуры, уменьшается яйценоскость кур, что традиционно приводит к повышению цены.

