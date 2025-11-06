Золото замерло в ожидании новых процентных ставок ФРС США: сколько стоит металл сейчас

Аналитики считают, что в ближайшей перспективе металл, вероятно, останется в пределах нынешнего диапазона.

Золото стабилизировалось, потому что трейдеры оценивали перспективы процентных ставок в США.

Издание Bloomberg пишет, что цена на золото в слитках удерживалась чуть выше 3980 долларов за унцию после роста на 1,2% 5 ноября.

В этом году золото подорожало более чем на 50%, достигнув рекорда в октябре, после чего несколько подешевело после бурного роста. Снижение ставок центральным банком США помогло поддержать цены, которые также выросли благодаря притоку средств в биржевые фонды, обеспеченные золотом, и увеличению закупок центральным банком.

"В ближайшей перспективе металл, вероятно, останется в пределах определенного диапазона. Стабильный, но ожидающий следующего макроэкономического импульса", - сказал аналитик Vantage Markets Хебе Чен.

По данным биржи Investing, по состоянию на 11:40 цены на золото поднялись до отметки 4021,97 доллара за унцию или 129,74 доллара за грамм.

Цены на золото - последние новости

20 октября металл достиг пика в 4381,52 доллара за унцию, после чего золото обвалилось. Среди факторов, которые повлекли за собой падение цены на золото, были перспектива торговых переговоров между Китаем и США, тревожные технические показатели и укрепление доллара.

3 ноября золото остановилось на отметки около 4000 долларов за тройскую унцию. На металл повлияло решение Китая отменить налоговую льготу для некоторых розничных продавцов, что может повлиять на спрос на одном из крупнейших в мире рынков драгоценных металлов.

