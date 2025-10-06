2025 год может стать переломным годом с почти нулевыми темпами роста ВВП.

В следующем году Украина может впервые столкнуться с падением экономики.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ во время дискуссии "О чем свидетельствует анализ показателей проекта Государственного бюджета на следующий год".

"Бюджет сейчас называют социальным и военным, потому что основу составляют социальные расходы и расходы на безопасность и оборону. Но я бы назвал его "бюджетом возможных выборов" или "бюджетом возможной экономической катастрофы". Здесь вопрос в том, какая быть очередность - сначала экономическая катастрофа, а потом выборы, или сначала выборы, а потом экономическая катастрофа", - сказал он.

Видео дня

По словам экономиста, этот бюджет, с одной стороны, повторяет другие бюджеты времен полномасштабной войны.

"Если оценивать параметрические данные, то он мало чем отличается от предыдущих, но если присмотреться, то в структуре заложены определенные проблемные места, потому что меняется и макроэкономическое состояние страны, и внешнеполитическое в контексте источников финансирования бюджета, и состояние внутренней экономики", - отметил Кущ.

Он отметил, что 2022 год был годом стремительного падения, вызванного шоком войны, 2023 год был годом восстановления, когда экономика адаптировалась к шокам войны и выросла на 5%, а 2024 год, по его словам, был годом определенного застоя, потому что рост на 3% после падения на 29% в 2022 году был даже не ростом, а очень медленным восстановлением.

"2025 год может стать переломным годом с почти нулевыми темпами роста ВВП с риском перехода в отрицательную зону - зону падения. Поэтому в следующем году мы можем столкнуться впервые с риском рецессии или предрецессионного состояния экономики. Рецессия - это падение ВВП, а предрецессионное состояние, с учетом глубины падения 2022 года, - это любые темпы роста менее 2%", - пояснил эксперт.

Он отметил, что проект бюджета на 2026 год похож на все предыдущие бюджеты времен полномасштабной войны, но состояние экономики и внешней поддержки уже далеко не такие, как в начале войны, а существенно отличаются.

"Поэтому копирование прошлогодних бюджетов в 2026 году может вызвать кризис в экономике, а в Украине всегда на точке экономического кризиса происходят какие-то политические процессы", - сказал Кущ.

Что касается запланированных доходов и расходов, экономист напомнил, что расходы бюджета составляют 4,8 трлн грн (такая значительная сумма связана с расходами на безопасность и оборону), а доходы - 2,8 трлн грн.

"Фактически мы живем в модели двух бюджетов: первый - это социальный, который обеспечивается финансированием иностранных партнеров, которые не позволяют за счет этих средств платить зарплату военным. Они поставляют оружие, но не предоставляют ресурс для финансирования потребностей безопасности и обороны. Поэтому вся внешняя поддержка идет на социальный сектор", - сказал Кущ.

Он отметил, что военный бюджет должен быть профинансирован за счет внутренних налоговых сборов и долговых привлечений, в том числе за счет дефицита бюджета. Аналитик считает, что Минфин заинтересован в том, чтобы "раздуть" социальный бюджет, чтобы партнеры предоставили больше средств. Финансирование же обороны ограничено внутренними возможностями государства.

"Поэтому у нас гипертрофированный социальный бюджет, в котором заложены средства также на инфраструктурное развитие и государственные институты, а также поддержку экономики. Он раздут, потому что главная задача - получить внешнее финансирование. А показатель потребностей сектора обороны зажат планкой внутренних налоговых сборов", - пояснил Кущ.

Бюджет-2026 - главные новости

Правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передало его на рассмотрение Верховной Рады. Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 4,8 трлн гривен, доходы - 2,8 трлн грн. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% от ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2,79 трлн грн.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко сообщил, что непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл.

Вас также могут заинтересовать новости: